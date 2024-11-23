Bursa'da şiddetli lodos! Kamyonet evin salonuna daldı

23 Kasım 2024 07:53 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 08:47

Bursa'da faciadan dönüldü. Şiddetli lodos nedeniyle bir kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra giriş kattaki dairenin salonuna girdi. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Akılalmaz kaza​ gece saatlerinde meydana geldi. Park halinde olan kamyonet, şiddetli lodosun etkisiyle kaymaya başladı. Kayan kamyonet önce park halinde bulunan bir otomobile, daha sonra ise bir minibüse çarptı.

GİRİŞ KATINDAKİ DAİRENİN SALONUNA GİRDİ

Çarpmanın ve lodosun şiddetiyle kamyonet ile minibüs, 4 katlı apartmanın korkuluklarını aşarak giriş kattaki dairenin salonuna girdi. Gürültü sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.