Bursa'da soyları 750 yıla dayanan safkan hayvanları kurşuna dizdiler! 

12 Ocak 2025 09:07 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:10

Bursa'da yaklaşık 750 yıldır safkan olarak yetiştirilen danalar, karşı köyün merasına girince ortalık karıştı. Tüfekle ateş açan bir grup, gen projesine kayıtlı 10 ineği vurarak telef etti. Birçok hayvan da dağda kayboldu.

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Bursa​'da boz ırk olarak koruma altında olan, yüzde 98 yerli ırk danalar krize neden oldu. Dağda doğup burada yabani gibi büyütülen ve kökleri 750 yıla dayanan hayvanlar Osmangazi ilçesine bağlı Seç köyüne ait meralara girince bu bölgeden hayvanlara ateş açıldı.

GEN HAVUZUNDALAR

İddiaya göre, hayvanların meraya girdiğini gören bir grup, Türkiye'nin gen havuzunda bulunan ve koruma altında olan danalardan 10 tanesini telef etti. Hayvanların bir kısmı da silah sesinden korkup dağda kayıplara karıştı.

10 HAYVANI ÖLDÜRDÜLER

Hayvanlarını bulmak için yola çıkan Dışkaya Köyü Muhtarı Gürol Şişek, bir hayvanı vurulmuş halde diğerini ise dağda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış şekilde buldu. Kaybolan hayvanların bulunması için jandarma ekiplerine ihbarda bulunan muhtar, yeğeni ile dağ bayır gezerken, bulduğu kovanları ve telef halde bulduğu hayvanları ekiplere bildirdi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Savcılığa şikayette bulunan Şişek, "Geçen sene de 4 hayvanımızı vurdular, sineye çektik. Bu sene de 10 hayvanımızı telef ettiler. Biz adalete güveniyoruz" dedi.