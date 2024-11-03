Bursa’da su alarmı: Doğancı ve Nilüfer barajlarında kritik seviye görüldü!

03 Kasım 2024 20:02 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:03

İklim değişikliği nedeniyle Bursa’nın içilebilir su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi kritik seviyelere yaklaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey​, Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik düzeylere yaklaştığını belirterek, "Siz duyarlı hemşerilerimi su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum” dedi.

“DİKKATLİ KULLANIN” UYARISI YAPTI!

Doğancı Barajı'na giderek incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bu süreçte her damlanın değerini bilmek zorundayız. Siz duyarlı hemşehrilerimi su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.