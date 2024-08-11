Bursa’da su için birbirlerine girdiler: 1’i ağır 5 yaralı var!

11 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:23

Sokak ortasında kanlı tartışma! O anları kaydeden kadının bile sesi titredi

Sokak ortasında kanlı tartışma! O anları kaydeden kadının bile sesi titredi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta yaşanan içme suyu sorunu, beklenmedik bir şekilde kanlı bir olaya dönüştü. Aynı hattı kullanan bir oto yıkamacı ile bir su tesisatçısı arasındaki su paylaşımı tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile su tesisatçısı arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada Fesih B. (58) ağır yaralanırken, Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. hafif yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Öte yandan ağır yaralanan Fesih B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.