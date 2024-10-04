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Bursa’da tavuğunu yiyen köpeği sopayla böyle öldürdü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ekim 2024 20:00 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:03

Bursa’da tavuğunu yiyen köpeği döverek öldüren adam dehşet saçtı. O anlar kameralara yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen köpeği sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar kamera saniye saniye yansıdı.

Bursa’da tavuğunu yiyen köpeği sopayla böyle öldürdü! - 1. Resim

SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Olay, 30 Eylül 2024 tarihinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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