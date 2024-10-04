Bursa’da tavuğunu yiyen köpeği sopayla böyle öldürdü!

04 Ekim 2024 20:00 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:03

Bursa’da tavuğunu yiyen köpeği döverek öldüren adam dehşet saçtı. O anlar kameralara yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen köpeği sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar kamera saniye saniye yansıdı.

SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Olay, 30 Eylül 2024 tarihinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.