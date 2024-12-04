Bursa'da tavuk döner faciası: Zehirlenen 32 kişi hastanelik oldu

04 Aralık 2024 23:20 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 23:58

Bursa'da aynı işletmeden tavuk döner yiyen 32 kişi, bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelik oldu. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Bursa​'nın Yenişehir​ ilçesinde hastaneye başvuran 32 kişi, yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçede 32 kişi, bulantı ve ishal şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin, İznik Caddesi'nde bir restorandan tavuk döner yediklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Görevlilerce restoranın satışları durdurulurken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel olayı öğrendikten sonra hastanenin yolunu tuttu. Zehirlenen vatandaşları ziyaret eden Başkan Özel, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"HEPSİ AYNI İŞLETMEDEN ALIŞVERİŞ YAPMIŞ"

"Bugün saat 18.00'den sonra Yenişehir Devlet Hastanesi'ne çok sayıda vatandaşımız mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvuruda bulundu. İlk belirlemelere göre 16 ila 50 yaş arasında bazı vatandaşlarımız hastaneye başvuruda bulundu. Bu başvuruların üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruyoruz. Ayrıca her bir vakanın aynı gıda işletmesinden alışveriş yaptığı anlaşıldı. Zehirlenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekipler tavuk eti ve diğer gıdalardan numune alıyor. Tahlil sonuçlarına göre vatandaşlarımızın neden zehirlendiği ortaya çıkacak. Bu vahim olay dolayısıyla etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."