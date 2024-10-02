Bursa'da tehlikeli anlar! Dakikalarca sürdü, kimseye aldırış etmedi

02 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:39

Bursa'da sokakta dakikalarca drift atan otomobil sürücüsü hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O tehlikeli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa​'da meydana gelen olay vatandaşları çileden çıkardı. Bir otomobil sürücüsü kavşak​ üzerinde dakikalarca drift​ atarak trafiği tehlikeye soktu. Çevrede bulunan vatandaşların uyarısına da aldırış etmeyen sürücü​, dakikalarca drift atmaya devam etti.

TEHLİKELİ ANLAR

Hem kendi canını hem de kavşaktan dönmek isteyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü dakikalarca drift atmaya devam edip daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı. O tehlikeli anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Ekiple plakası alınan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.