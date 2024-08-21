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Bursa'da tiny house türü evlerin yıkımına başlandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 19:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:50
Bursa&#039;da tiny house türü evlerin yıkımına başlandı

Son dönemde moda olan tiny house türü evler için Bursa'da yıkım kararı çıktı. Tarım arazisine kurulduğu tespit edilen evlerde usulsüzlük tespit edildi.

Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, tarımsal alana inşa edilen 122 tiny house için yıkım başladı.

Bursa'da tiny house türü evlerin yıkımına başlandı - 1. Resim

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Mudanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yasal işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır" ifadelerine yer verildi.

Bursa'da tiny house türü evlerin yıkımına başlandı - 2. Resim

Açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmaması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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