Bursa’da toprak kayması: Mudanya-Kurşunlu yolu trafiğe kapandı

Bursa'da gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 02:11
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 02:28

Bursa'nın Mudanya ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde toprak kayması meydana gelmiş ve yol ulaşıma kapanmıştır.
Heyelan, dün saat 23.00 sularında Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde gerçekleşti.
Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yoğun yağışlar ve ardından yaşanan ani ısınmalar ile hava değişimlerinin zeminin dayanımını zayıflatarak kaymaya yol açtığını belirtti.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sabah saat 07.30 itibarıyla inceleme yapacak ve güvenlik gerekçesiyle yol trafiğe kapalı tutulacak.
Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

"YOĞUN YAĞIŞ TOPRAK KAYMASINA YOL AÇTI"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, toprak kaymasının nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu, ardından yaşanan ani ısınmalar ve hava değişimleriyle zeminin dayanımının zayıfladığını belirterek bu durumun kaymaya yol açtığını ifade etti.

YOL HER İKİ YÖNDEN KAPATILDI

Deniz Dalgıç, "Şu anda kayanın üzerindeki toprak birikintileri, ağaçlar ve çalılarla birlikte aşağıya indi. Yol her iki yönden kapatıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı. Bölge oldukça dik ve karanlık olduğu için şu aşamada müdahalede bulunmuyoruz. Karayolları uzmanlarının yapacağı incelemenin ardından atılacak adımlara karar verilecek" dedi.

Başkan Dalgıç, olayda herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını vurgulayarak, yolun boş olduğu bir saatte meydana gelmesinin muhtemel bir faciayı önlediğini söyledi. Mudanya Belediyesi’ne bağlı zabıta, ulaşım müdürlüğü, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede hazır beklediği, muhtemel yeni toprak kaymalarına karşı güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sabah saat 07.30 itibarıyla aydınlıkta uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde çalışma ve inceleme yapacak. Güvenlik gerekçesiyle yolun trafiğe kapalı tutulacağı belirtildi.

