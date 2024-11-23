Bursa'da torun dehşeti: Harçlık alamadığı dedesini bıçakladı

23 Kasım 2024 02:32 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 02:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde harçlık alamayınca sinirlenen torun, dedesini defalarca bıçakladı. Kendini de bıçaklayan torun, ardından kendini apartmana kilitledi. Şüphelinin ikna süreci kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında sözlü tartışma çıktı.

DEDESİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI

Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. Öfkeli torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken öfkeli torun kendini de bıçaklayarak apartmana kilitledi.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKNA SONUCU TESLİM OLDU

Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu. Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.