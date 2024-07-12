Bursa'da trajikomik olay! Navigasyonu karıştırdı merdivenden uçtu
Bursa'da şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Yıldırım ilçesinde bir sürücü gideceği yere ulaşmak için navigasyonu açtı. Ancak yanlışlıkla yaya yolunu seçince olanlar oldu. Bir parkın içindeki merdivenden aşağı uçan sürücüye vatandaşlar yardım etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Bursalı vatandaşın dikkatsizliği faciadan döndürdü.
Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez’inde, gezmek için Cazibe Merkezi’nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı.
Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu.
Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.
ETRAFTAKİLER YARDIMA KOŞTU
Yardıma koşan vatandaşlardan Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk.
Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata.
Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum.
Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.