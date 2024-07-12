Bursa'da trajikomik olay! Navigasyonu karıştırdı merdivenden uçtu

12 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:57

Ahu Tuğba yine ölümden döndü! Bu kez kızıyla trafik kazası geçirdi

Ahu Tuğba yine ölümden döndü! Bu kez kızıyla trafik kazası geçirdi

Bursalı vatandaşın dikkatsizliği faciadan döndürdü.

Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez’inde, gezmek için Cazibe Merkezi’nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı.

Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu.

Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.

ETRAFTAKİLER YARDIMA KOŞTU

Yardıma koşan vatandaşlardan Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk.

Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata.

Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum.

Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.