Bursa'da turist kabusu: Suç makinelerinden 3 milyonluk gasp!

15 Ağustos 2024 23:10 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:11

Bursa’da turistleri bıçak zoruyla tehdit ederek 3 milyon 300 bin TL’sini ve aracını gasp eden 3 kişi yakayı ele verdi. Olay, Bursa-İzmir otoyolunda İzmir yönüne seyreden bir araçtaki Çinli turistler Tverxun Xıaokaıti (32) ve Gvang Jun Zhang (28) ile gerçekleşti.

3 MİLYON 300 BİN TL’LİK GASP!

Harmanlı Mahallesi civarında, başka bir araçla yolları kesilen turistler, bıçaklı iki kişi tarafından tehdit edilerek araçlarından indirildi. Şüpheliler, turistlerin araçlarını ve paralarını alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gaspın gerçekleştiği yerin 3 km ilerisinde aracı terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan incelemede, 22 bin dolar ve 24 bin 500 TL olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin TL’nin çalındığı belirlendi.

BALIKESİR’E KAÇTILAR!

Gvang Jun Zhang’un ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştiren şahıslardan Ali D.'yi (35) teşhis etti. Karacabey Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı JASAT İstihbarat ekipleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda gasp olayını gerçekleştirilen şahısların Balıkesir’e kaçtığı tespit edildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Aracın Balıkesir’den Erhan K. (45) tarafından kiralandığı belirlendi. Karacabey Jandarma ekipleri tarafından Balıkesir’deki ekiplere ivedilikle firari şüphelilerin yakalanması için bilgi verildi.

SUÇ MAKİNESİNE DÖNMÜŞLER

Olayla ilgili Karacabey İlçe Jandarma’nın yaptığı titiz ve başarılı çalışmalar sonucunda verdiği bilgilerle Balıkesir Narkotik Ekipleri tarafından firari şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gasp olayına karışan Erhan K.(45), 17 adet suç kaydı bulunan Ali D.(35) ve 5 adet suç kaydı bulunan Halil E. (37) isimli şahısların olduğu belirlenirken, araçta çalınan paralar tam şekilde bulundu. Ayrıca araçtan 2 adet bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Karacabey savcılığının talimatıyla 3 şüpheli şahıs ve araç içinde çıkan paralar Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Unsurları tarafından teslim alındı. Karacabey Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından darp cebir raporları, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadeleri alındı. 3 şüpheli şahıs savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.