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Bursa'da vahşet! Bir kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ocak 2025 07:32 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:32

Kan donduran olay Bursa’da yaşadı. Mahalle sakinleri park edilmiş bir araç içinde hareketsiz duran kadını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu araç içindeki kadının silahla başından vurulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bursa'da meydana gelen korkunç olay mahallelinin araç içinde hareketsiz duran kadını fark etmesiyle ortaya çıktı. Gece saat 23.00 sıralarında mahalle sakinleri 2. Buluş Sokak’ta park halindeki otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadın olduğunu fark etti.

Bursa'da vahşet! Bir kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla başından vurulmuş kadın Bursa​ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa'da vahşet! Bir kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu - 2. Resim

Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bursa112 acil çağrı merkezi

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