Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 09:42 - Güncelleme : 28 May 2024 09:42
Bursa'da otobanda 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
Bursa otobanında zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LE plakalı otomobil ile 34 GUT plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen 16 NSJ plakalı ticari minibüs de çarptı.
EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı