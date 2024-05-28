Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

28 May 2024 09:42 - Güncelleme : 28 May 2024 09:42

Bursa otobanında zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LE plakalı otomobil ile 34 GUT plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen 16 NSJ plakalı ticari minibüs de çarptı.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.