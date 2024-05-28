Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 09:42 - Güncelleme : 28 May 2024 09:42
Bursa&#039;da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Bursa'da otobanda 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

Bursa otobanında zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LE plakalı otomobil ile 34 GUT plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen 16 NSJ plakalı ticari minibüs de çarptı.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi - 1. Resim

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...