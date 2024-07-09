Bursa'daki feci kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:38
Bursa'da meydana gelen taksi ve motosikletin çarpıştığı feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'da 2 kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.
Seyir halindeki ticari taksi ile tali yoldan ana yola çıkan bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
KAZA SONRASI CAN PAZARI
Kazada motosikletten savrulan 2 arkadaş yerde kalınca yardımına çevredekiler koştu. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 arkadaşın ilk müdahalesi yapılırken, yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada, park halinde olan 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI VE SONRASI SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı