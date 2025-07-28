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 | Selahattin Demirel

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı için mahkeme kararını verdi! Her şeyi itiraf etmişti

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki yangını çıkardığı iddiasıyla 'Kundaklama' suçundan mahkemeye sevk edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aytekin'in FETÖ'den ihraç edilen bir astsubay olduğu ortaya çıkmış ve ifadesinde kundaklama suçunu "Ömür boyu hapse girmek" bahanesiyle yaptığını itiraf etmişti.

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Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı için mahkeme kararını verdi! Her şeyi itiraf etmişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 20:35

ile Harmancık arasında çıkan sırasında vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin, (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı için mahkeme kararını verdi! Her şeyi itiraf etmişti

TUTUKLANDI

2021'de 'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'ndeki astsubaylık görevinden ihraç edilen Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından '' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aytekin kundaklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçı için mahkeme kararını verdi! Her şeyi itiraf etmişti

İTİRAF ETMİŞTİ

Ufuk Aytekin ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede; "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını." söylemişti.

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