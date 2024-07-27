Bursa'daki sağanak hayatı felç etti! Yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü. Mudanya’da su dolan sahil yolunda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent merkezine bir saat içinde 12, Mudanya’ya ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur özellikle Mudanya ilçesi başta olmak üzere şehir merkezinde Uludağ yamacındaki bazı mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi.
VATANDAŞ ZOR ANLAR YAŞADI
Mudanya'da kaldırımla aynı seviyeye ulaşan sel suları sebebiyle caddeler adeta göle dönerken sabah işlerine gitmek için evden çıkanlar otomobillerinde ve toplu taşıma araçlarında zor anlar yaşadı.
Güzelyalı Mahallesi'nde de ara sokakların bir çoğu dereye dönerken Bursa-Mudanya Caddesi üzerinde biriken su trafiğin tıkanmasına sebep oldu.
Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki İvazpaşa Mahallesi Seyid'i Nasır Caddesinde dağdan gelen sel suları esnafa zor anlar yaşattı.
DÜKKANLARI SU BASTI
Dereye dönen caddede de dükkan önlerine konulan sandalye ve dubalar sel sularına kapıldı. Vatandaşlar iş yerlerine su girmesin diye uğraştı.
Çekirge Mahallesi'ndeki Atatürk evinin duvarlarından akan sel suları da adeta şelaleye döndü. O anlarda vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.