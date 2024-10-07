Bursa'dan sonra Diyarbakır'da da aynı manzara: Turistler etekleri çok sevdi!

07 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:54

Bursa'da geçtiğimiz hafta camiye etekle giren erkek turistlerin videosu sosyal medyada viral olmuştu. Benzer görüntüler bu sefer de Diyarbakır Ulu Cami'de kayda alındı. Erkek turistlerin etek giydiği anlar cami rehberi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta Bursa’da tarihi Yeşil Cami’ye şortla girmemek için kadınlara sunulan etekleri giyen erkek turistlerin videosu sosyal medyada viral olmuştu. Benzer görüntüler İslam dünyasının beşinci Harem-i Şerifi kabul edilen Diyarbakır’daki tarihi Ulu Cami’de yaşandı.

HER YIL BİNLERCE TURİST ZİYARET EDİYOR

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği bu camide, turistler cami adabına uygun olarak girişteki giyim kurallarına uyuyor. Kadınlar örtünerek camiye girerken, şortlu erkek turistler ise pijama tarzı giysiler yetersiz kaldığında, kadınlar için sağlanan eteklerle bacaklarını kapatıp içeri giriyor.

"PANO SAYESİNDE GİYİM KURALLARINI ÖĞRENİYORLAR"

Sur İlçe Müftülüğüne bağlı cami rehberi Yaser Aydın, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; Diyarbakır Ulu Cami’nin Türkiye​ ve Anadolu için büyük önem taşıdığını ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Aydın, "Ziyaretçiler camimize geldiğinde, girişte oluşturduğumuz altı dilli pano sayesinde giyim kurallarını öğreniyorlar. Başörtü ihtiyacı olanlar bu ihtiyacını karşılayarak ziyaretlerine başlıyor. Özellikle yabancı grupları ağırladığımız dönemlerde, Bursa’da geçen hafta gördüğümüz renkli görüntülere benzer olaylar Ulu Cami’de de sıkça yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖSTERDİKLERİ HASSASİYET, BİZİ VE CAMİ CEMAATİNİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Son beş yılda birçok defa benzer durumlarla karşılaştığını ifade eden Aydın, "Erkek ve kadın turistler, kadınlar için hazırladığımız ücretsiz başörtü, etek ve uzun kıyafetleri kullanıyorlar. Yoğun günlerde malzeme yetersizliği olduğunda, erkek turistlerin de bu etekleri kullanarak bacaklarını örtüp camiyi ziyaret ettiklerine sık sık şahit oldum. Turistlerin cami kurallarına gösterdiği hassasiyet, bizi ve cami cemaatini çok mutlu ediyor" diye konuştu.