Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! 1 milyondan fazla öğrenci merakla bekliyordu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan’da düzenlenen bursluluk sınav sonuçları açıklandı. 1 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte öğrenebilecek. Sınav sonuçları ekranında “Burs kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burslardan yararlanabilecek. İşte detaylar...

1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS) sonuçları ilan edildi.

Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarına saat 10.19'dan itibaren erişim sağlanabilecek.

NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.

Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.

EKİMDEN İTİBAREN ÖDENECEK

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenecek.

Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.