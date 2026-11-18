Antalya siyasetinde gündeme gelen gelişmeyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in siyasi geleceği merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Özdemir'in partisinden istifa ettiği belirtilirken, AK Parti'ye katılacağı yönündeki haberler gündeme geldi. Özdemir'in 19 Kasım 2026 Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor. Peki, Büşra Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir hangi partiden, AK Parti'ye mi geçiyor?

BÜŞRA ÖZDEMİR HANGİ PARTİDEN, AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Büşra Özdemir, siyasi kariyerine CHP çatısı altında başladı ve 18 Kasım 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa etti. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Özdemir'in istifasının parti içi üyelik sistemine yansıdığını doğruladı. Şahin, istifa öncesinde Özdemir'in kendileriyle herhangi bir görüşme yapmadığını ve istifa gerekçesini bilmediklerini açıkladı.

Özdemir'in CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. İddialara göre Özdemir, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özdemir'e parti rozetini takması bekleniyor.

Ancak 18 Kasım itibarıyla Özdemir'in AK Parti'ye katılımı henüz resmen doğrulanmış değil. Dolayısıyla Özdemir'in CHP'den istifası kesinleşmiş olsa da AK Parti'ye geçişi beklenti ve iddia aşamasında bulunuyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ?

1988 yılında Antalya'da doğan Büşra Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da Âdem Tolunay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan Özdemir, yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında yaptı.

2013 yılında Antalya Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık mesleğine başladı. Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Özdemir, İngilizce bilmektedir.

BÜŞRA ÖZDEMİR'İN SİYASİ KARİYERİ

Büşra Özdemir, siyasi hayatına 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başladı. Türkiye'nin en genç kadın belediye meclis üyelerinden biri olarak görev yapan Özdemir, 2014-2019 yılları arasında Konyaaltı Belediye Meclisi'nde Divan Kâtipliği yaptı.

Bu dönemde İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyeliklerinde bulunan Özdemir, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlendi.

2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. 2019-2024 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde Konyaaltı Belediyesi'nde de Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nde Çevre Komisyonu Başkan Vekilliği görevini yürüttü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak da görev aldı.

2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı olan Özdemir, aynı seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği, Encümen Üyeliği, Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

11 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan gizli oylamada 75 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.