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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 04:08
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 04:39

Büyük Aile Platformu'na siber saldırı: LGBT ve terör propagandası yaptılar

Aile değerlerini korumaya yönelik çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Büyük Aile Platformu'nun resmi internet sitesi siber saldırıların hedefi oldu. Saldırıyı gerçekleştiren grup, sitenin ana sayfasında LGBT ve terör örgütü MLKP propagandası yaptı.

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Editor
 Onur Kaya
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Büyük Aile Platformu'na siber saldırı: LGBT ve terör propagandası yaptılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 04:08
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 04:39

Büyük Aile Platformu, iletişim kanalları ve resmi internet sitesine yönelik siber saldırının teknik ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede bertaraf edildiğini bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, milli ve manevi değerleri, toplumun temel direği olan aile yapısını ve evlatların geleceğini küresel tehditlere karşı koruma hususundaki kararlı duruşun, ilk günden itibaren mukaddes bir vazife olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Büyük Aile Platformu'na siber saldırı: LGBT ve terör propagandası yaptılar

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TERÖR ODAKLARINDAN ALÇAK SALDIRI"

"Tam da bu duruşumuz ve yürüttüğümüz haklı mücadele sebebiyle, küresel emperyalist odaklar ve onların taşeronluğunu yapan kirli yapılar tarafından defalarca hedef alındık. Son olarak platformumuzun iletişim kanallarına ve resmi web sitesine yönelik Marksist-Leninist kılıflı terör odakları tarafından alçakça bir gerçekleştirilmiştir. Mücadelemize yönelik bu saldırı, teknik ekibimizin hızlı ve etkin çalışması sayesinde kısa sürede bertaraf edilmiş, dijital altyapımız ile iletişim hatlarımız tamamen güvenli hale getirilmiştir."

Büyük Aile Platformu'na siber saldırı: LGBT ve terör propagandası yaptılar

Gerçekleştirilen saldırının Büyük Aile Platformu'nun ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının ne kadar hayati bir noktada durduğunu, küresel şer odaklarını ne denli rahatsız ettiğini ve ne kadar doğru bir yolda olduğunu bir kez daha tescillediğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

LGBT İLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

"Çirkin tezgahlar, algı operasyonları ve siber korsanlık girişimleri bizleri asla yıldıramayacak, aksine inancımızı ve mücadele azmimizi daha da pekiştirecektir. Küresel dayatmasına, aile yapımızı çökertmeyi hedefleyen emperyalist projelere ve bunların terör örgütleriyle iş birliği halindeki piyonlarına karşı meşru ve kararlı mücadelemize hiç ara vermeden devam edeceğiz. Milletimizin duaları ve desteğiyle, ailemizi ve geleceğimizi koruma yolculuğumuzda hiçbir tehdide boyun eğmeden yürümeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ETİKETLER
#Siber Saldırı
#lgbt
#Büyük Aile Platformu
#Marksist Leninist
#Emperyalist Projeler
#Gündem
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