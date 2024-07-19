Büyük çöküş sonrası CrowdStrike CEO'su Kurtz'tan ilk açıklama! Dünya çapında kaosa neden olmuştu

19 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:56

Dün gece itibarıyla dünya genelinde binlerce Windows sistemli cihaz açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşadı. Bu durum bankaları, havayollarını, TV yayıncılarını, süpermarketleri ve dünya çapında daha birçok işletmeyi etkiledi.

İŞLEMLER DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaşanan aksaklık nedeniyle havacılık, bankacılık, sağlık başta olmak üzere birçok sektörde işlemler neredeyse durma seviyesine geldi.



İnternet kullanımı sırasında meydana gelen mavi ekran hatası ise büyük kurumsal kurumların faaliyetlerini etkiledi.



Türkiye'de de havacılık ve bankacılık sektörünü etkileyen aksaklıkla ilgili ise CrowdStrike CEO'su George Kurtz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BİR DÜZENLEME YAPILDI"

Kurtz, yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için yapılan tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir hatayla ilgili olarak etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır.

Mac ve Linux işletim sistemlerinde herhangi bir etki bulunmamaktadır.

Bu bir güvenlik olayı veya cyber saldırısı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve düzeltme sağlanmıştır. Güncellemeler için müşterileri destek portali yönlendiriyoruz ve web sitemiz üzerinden tam ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.