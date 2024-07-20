Büyük yazılım krizi sonrası açıklama geldi! Herkes 'THY seferleri normale döndü mü?' diye araştırıyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:18
Dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
Başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamadı.
Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için dün yapılması planlanan 84 seferini iptal etmişti.
Konuyla ilgili olarak bugün havayolu şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
Açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür.
Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı