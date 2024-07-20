Büyük yazılım krizi sonrası açıklama geldi! Herkes 'THY seferleri normale döndü mü?' diye araştırıyor

20 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:18

84 seferini iptal eden THY’den açıklama: İşlemlerinizi yapabilirsiniz!

84 seferini iptal eden THY’den açıklama: İşlemlerinizi yapabilirsiniz!

Sistemleri olumsuz etkileyen yazılım sorunu nedeniyle THY, 84 seferini iptal etti

Sistemleri olumsuz etkileyen yazılım sorunu nedeniyle THY, 84 seferini iptal etti

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamadı.

Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için dün yapılması planlanan 84 seferini iptal etmişti.

Konuyla ilgili olarak bugün havayolu şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür.

Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.