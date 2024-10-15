'Büyükada'ya gittiğim için bursum kesildi' dedi, ortalık karıştı! Yurt dışı tatil fotoğrafları ortaya çıktı: Sosyal medya bu olayı konuşuyor

15 Ekim 2024 12:40 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:42

Bir sosyal medya kullanıcısının Büyükada'ya gittiği için bursunun kesilmesi gündeme oturdu. Burs veren doktorun 'gezip tozana burs vermiyoruz' diyerek bursunu kestiğin söyleyen kullanıcının yurt dışı tatil fotoğrafları ortaya çıktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu olayın detayları...

Elif isimli bir sosyal medya​ kullanıcısı yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tıp öğrencisi genç kız, Büyükada'ya gittiği için bursunun kesildiğini iddia etti. Öğrenci olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GEZİP TOZANA BURS​ VERMİYORUZ"

Öğrenci olayı şöyle anlattı:

Cumartesi Büyükada'ya gittim bir arkadaşım ağırladı sağ olsun bisiklet kiraladık (60₺) story paylaştım, mutluyuz gezdik.. burs verenin doktor​ hanım(!) ile takipleşiyorduk kendisi biz gezen tozana burs vermiyoruz diyerek verdiği bursun iadesini istedi hiçbir yalan beyan yokken hakkını haram etti bir daha bana yazma dedi. Türlü türlü insan var ve bunlar veren el olunca büyük bir ego tatmini yaşıyorlar sanırım. Allah ıslah etsin.

Ayrıca başka doktor arkadaşlarına da Instagram hesabımı paylaşmış sanırım, profilime birçok doktor girip 'maşallah ne güzel geziyorsunuz' gibi ironik yorumlar attılar. Çok üzgünüm..

YURT DIŞI TATİLLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından genç kızın yurt dışı tatilinde çektiği fotoğraflar ortaya çıktı. Sık sık yurt dışı seyahati yapan ve bu yüzden bursu kesilen genç kıza sosyal medyada tepki yağdı.

"ÜZERİNE MAL VARLIĞI VAR"

Gizem Çoban isimli kullanıcı ise şu paylaşımla yanıt verdi:

Doktor hanım bu arkadaşın KAHEV bursu yenilenmedikten sonra kendi vicdanı doğrultusunda kişisel bursa devam etmiştir. Öğrenci arkadaşın ailesi üzerinde mal varlığı bulunmaktadır. Ayrıca bu süreçte sadece bir tek gezi değil, yurt dışı gezileri de olmuştur. Bu bilgilere KAHEV açıklaması ile ulaştım. Olayın içeriğini bilmeden yardımlaşma yapan kadın hekimlerin adının bu şekilde karalanması da doğru değildir.