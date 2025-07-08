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 | Murat Makas

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'e tutuklama talebi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı.

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Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'e tutuklama talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 17:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan ’na yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yolsuzluk operasyonlarında ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü yürütülen kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında çıkan "" iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı. Şahin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.

EMNİYET İFADESİNDE HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Şahin, emniyetteki ifadesinde rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Şahin, Ali Nuhoğlu'nu tanımadığını ve görüşmediğini belirtti.

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