Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'e tutuklama talebi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Yolsuzluk operasyonlarında ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.
Belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında çıkan "rüşvet" iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı. Şahin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.
Şahin, emniyetteki ifadesinde rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Şahin, Ali Nuhoğlu'nu tanımadığını ve görüşmediğini belirtti.