Büyükçekmece Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazır: Eski başkan Hasan Akgün dahil 31 şüpheli dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 14 eylemin yer aldığı iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

RÜŞVET ALMA VE SUÇTAN EDİNİLEN MAL VARLIĞINI AKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Akgün'ün "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "rüşvet alma", 2 kez "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesine karar verilmesinin talep edildiği belirtildi.