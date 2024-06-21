Büyükçekmece'de acı olay! 16 yaşındaki İsa'dan kahreden haber geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:23
Büyükçekmece sahilinde denize giren 16 yaşındaki İsa Çelik akıntıya kapıldı. Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece'de acı bir olay meydana geldi. Sahilde bulunan plajda denize girmek isteyen İsa Çelik (16), bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. Akıntının olduğu sahilde boğulma tehlikesi geçiren Çelik, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlar ve cankurtaran yardımıyla baygın halde kıyıya çıkarılan Çelik yere yatırılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan boğulma sonrası yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı