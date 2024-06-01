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Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Haziran 2024 19:34 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 20:10
Büyükçekmece&#039;de alg patlaması: Denizin rengi değişti

Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti - 1. Resim

"LOKAL BİR ARTIK GİRDİSİNDEN KAYNAKLI OLABİLİR"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti - 2. Resim

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti - 3. Resim

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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