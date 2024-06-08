Büyükçekmece'de bulunan cesedin kimliği açıklandı! Ailenin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

08 Haziran 2024 12:25 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:25

Büyükçekmece Mimarsinan'da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI!

Olay, dün Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı.

AİLENİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Balıkçılar tarafından bulunan kadın cesediyle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Cesedin zincirle halıya bağlanıp ağırlıkla denize atıldığı ileri sürüldü. Balıkçı Cem Tansever, “Vallahi biz olayı görmedik sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı söylenene göre balıkçı arkadaşlar denizde bir kadına ait ceset görmüşler. Polislere, sahil güvenliğe haber vermişler cesedi denizden çıkartıp buraya koymuşlar. Olay yeri inceleme yaptı. Polis cesedi aldı gerekli araştırmaları yapmak için götürdüler” dedi. Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.