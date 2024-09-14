Büyükçekmece'de dehşete düşüren olay! Lüks villayı basıp sevgilisini vahşice öldürdü

14 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 12:00

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin çalıştığı villayı basıp kavga çıkardı. Çıkan kavgada sevgilisini defalarca bıçaklayan adam hızla kaçarak izini kaybettirdi. Korkunç olay sonrası 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay İstanbul Büyükçemece'de yaşandı. 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, 49 yaşındaki sevgilisinden ayrılmak istiyordu. Ancak adam bunu kabul etmiyordu ve kadını rahatsız etmeye devam ediyordu.

VİLLAYI BASIP SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Dün gece saatlerinde sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelen adam önce kavga çıkararak ortalığı karıştırdı. Kavganın büyümesi üzerine zanlı yanında getirdiği bıçakla kadına saldırdı. Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti. Adam Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.