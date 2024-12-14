Büyükçekmece'de Tepecikspor'un tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı

14 Aralık 2024 13:34 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:43

Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AĞIR YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.