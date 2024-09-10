Cadde ortasında pitbull atı kovalayıp ısırdı! Görenler şaştı kaldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 21:14 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:15
Bursa'ta atın pitbull köpeği tarafından kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlginç görüntülerde uzun bir süre koşan atın pitbull tarafından kovalandığı ve ısırıldığı görüldü. Olayın ardından kayıp köpeği yakalamak için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Yunuseli Mahallesi'nde pitbull caddeler boyunca atı kovaladı. Görenler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. At korkarak kaçmaya çalışsa da pitbull tarafından ısırılmaktan kurtulamadı.
YARALI AT METRELERCE PITBULL TARAFINDAN KOVALANDI
Yaralanan at o halde koşmaya devam etti. Köpekle at, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler köpeğin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, köpeğin ata saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Vay canına bu nasıl bi durummuş, poor atın korktuğunu hissediyorum, o köpek de şaşırtıcı bir şekilde durmadan peşinden koşuyor