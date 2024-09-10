Cadde ortasında pitbull atı kovalayıp ısırdı! Görenler şaştı kaldı

10 Eylül 2024 21:14 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:15

Bursa'ta atın pitbull köpeği tarafından kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlginç görüntülerde uzun bir süre koşan atın pitbull tarafından kovalandığı ve ısırıldığı görüldü. Olayın ardından kayıp köpeği yakalamak için çalışma başlatıldı.