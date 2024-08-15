Cadde ortasında tekmeli yumruklu kavga! Ortalık savaş alanına döndü

15 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:17

Bursa'da cadde ortasında iki grup bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tekme ve yumruklarla birbirlerine acımasızca saldıran grubu vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay yeri kısa sürede savaş alanına dönerken çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Bir süre daha kavga eden vatandaşlar bölgeden uzaklaşırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.