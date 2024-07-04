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Caddede yürürken dehşeti yaşadı!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 07:27 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 07:29
Caddede yürürken dehşeti yaşadı!

Çorum'da bir kadın alışveriş merkezine giderken sokak ortasında dehşeti yaşadı. Kimliği belirsiz kişi genç kadına bıçakla saldırdı.

Dehşete düşüren olay Çorum'da meydana geldi. Hatice E. (38) alışveriş merkezine gittiği esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Caddede yürürken dehşeti yaşadı! - 1. Resim

DEHŞETİ YAŞADI

Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın kendi imkanları ile gittiği bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Hatice E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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