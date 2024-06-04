Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Tutuklandığını öğrendi, kendini boşluğa bıraktı
Çağlayan Adliyesi'nde Z.T. isimli kişi tutuklanacağını öğrenince kendisini 6'ncı kattan boşluğa bıraktı. Şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen olayda; 36 yaşındaki Z.T, iddiaya göre uyuşturucu parası istemek için annesiyle kız kardeşinin evlerine gitti. Kız kardeşinin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Z.T, eve gittiğinde kız kardeşiyle arasında tartışma çıktı.
Kız kardeşinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Z.T, 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENİNCE İNTİHAR ETTİ
Nöbetçi hakimlik, Z.T:'nin uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini, kaçma, delilleri yok etme ve müşteki ile tanıkların beyanlarını etkileme şüphesi bulunduğuna kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi.
-2'NCİ KATA DÜŞTÜ
Z.T. tutuklandığını öğrendikten sonra bulunduğu 6'ıncı kattan kendisini aşağıya bırakarak -2'nci kata düştü. 8 kat yükseklikten düşen Tokur, yaşamını yitirdi. Zekeriya Tokur'un ayrıca sokakta yaşadığı öne sürüldü.