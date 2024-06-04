Çağlayan Adliyesi'nde intihar! Tutuklandığını öğrendi, kendini boşluğa bıraktı

04 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:16

Ankara'da korkunç cinayet! Eşini ve yanındaki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da korkunç cinayet! Eşini ve yanındaki adamı öldürüp intihar etti

Bursa'da korkunç olay! Engelli çocuğunu öldürüp intihar etti

Bursa'da korkunç olay! Engelli çocuğunu öldürüp intihar etti

Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen olayda; 36 yaşındaki Z.T, iddiaya göre uyuşturucu parası istemek için annesiyle kız kardeşinin evlerine gitti. Kız kardeşinin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Z.T, eve gittiğinde kız kardeşiyle arasında tartışma çıktı.

Kız kardeşinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Z.T, 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENİNCE İNTİHAR ETTİ

Nöbetçi hakimlik, Z.T:'nin uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini, kaçma, delilleri yok etme ve müşteki ile tanıkların beyanlarını etkileme şüphesi bulunduğuna kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi.

-2'NCİ KATA DÜŞTÜ

Z.T. tutuklandığını öğrendikten sonra bulunduğu 6'ıncı kattan kendisini aşağıya bırakarak -2'nci kata düştü. 8 kat yükseklikten düşen Tokur, yaşamını yitirdi. Zekeriya Tokur'un ayrıca sokakta yaşadığı öne sürüldü.