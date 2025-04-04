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Çakarlı araç başını yaktı! Yediği ceza şoke etti, ehliyetinden de oldu

Sürücüler, oldukça tepki çeken bir uygulama olmasına rağmen trafikte sivil araçlarıyla çakar ve siren kullanmaya devam ediyor. Sakarya’nın Karasu ilçesinde çakar ile trafiğe çıkan minibüsün sürücüsü ve firmaya toplamda 285 bin 611 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken minibüste 30 gün süreyle trafikten men edildi.

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Çakarlı araç başını yaktı! Yediği ceza şoke etti, ehliyetinden de oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 13:35

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında bir minibüsün usulsüz çakar lamba kullanıldığı tespit edildi.

Çakarlı araç başını yaktı! Yediği ceza şoke etti, ehliyetinden de oldu

EHLİYETİNE 30 GÜN EL KONULDU

Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Çakar sebebi ile 138 bin 172 TL idari para cezası kesilen ve sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle de 9 bin 267 TL ceza kesilen araç sürücüsü G.A.’nın ehliyetine 30 gün süre el konuldu.

Çakarlı araç başını yaktı! Yediği ceza şoke etti, ehliyetinden de oldu

285 BİN 611 TL CEZA

30 gün süreli trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edilen minibüsün ait olduğu şirkete de 138 bin 172 TL para cezası kesildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Çakar Lamba ve Siren Sistemi Cezası 2025 Ne Kadar?
2025 yılı itibarıyla, çakar lamba veya siren sistemlerini izinsiz kullanan sürücülere ilk seferde 138 bin 172 TL tutarında para cezası uygulanır. Bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 TL ceza kesilmekte.
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ETİKETLER
#ceza
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