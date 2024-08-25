Çakarlı araç kullananlar dikkat! Ceza yağıyor

25 Ağustos 2024 07:59 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 08:18

Çakarlı araç kullananlar, yollarda hız limitlerini aşarak seyredenler, emniyet kemeri takmayanlar... Emniyet ve Jandarma, trafikte kurallara 15-22 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimlerde adeta ceza yağdırdı.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihleri kapsayan dönemde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini ve toplam 450 bin 334 araç ya da sürücüye ceza verildiğini belirtti.

EN ÇOK HIZ İHLALİ VAR

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiler şöyle:

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye,

Hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796 sürücüye,

Emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884 sürücüye,

Sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 araca-sürücüye işlem yapıldı.

AŞIRI HIRSA KARŞI UYARI

Paylaşımının son bölümünde Bakan Yerlikaya, trafikte aşırı hıza dikkati çekerek, 2024 yılı ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35’inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini belirterek "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım" dedi.