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 | Selahattin Demirel

Çakarlı trafik magandası İstanbul Valisi'nin yeğeni mi? Açıklama var

İstanbul'da lüks bir araçla trafik kurallarını ihlal eden ve çakarlı aracının içinde "Vali'nin yeğeniyim." diyen kişinin görüntüleri tartışmalara neden oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu kişinin İstanbul Valisi Davut Gül ile bir bağının olup olmadığını açıkladı.

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Çakarlı trafik magandası İstanbul Valisi'nin yeğeni mi? Açıklama var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 23:54

İstanbul yollarında hemen her gün görülebilen çakarlı magandalardan birisine yine rastlandı. Bu kez lüks çakarlı aracının içinde trafik kurallarını alt üst eden bir sürüsü, çevresindeki eleştirilere "Vali'nin yeğeniyim." yanıtını verdi.

"AKRABALIK İLİŞKİSİ YOK"

Konunun sosyal medyada yayılması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Merkez, söz konusu kişinin İstanbul Valisi Davut Gül ile hiçbir akrabalık bağının olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul’da çakarlı araç kullanıp trafik kurallarına uymayan bir kişinin Vali’nin yeğeni olduğu” iddiası doğru değildir.

Görüntülerdeki şahıs ile İstanbul Valisi Davut Gül’ün herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1916952041295122742

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