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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 16:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 16:12

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çocuğun çakmakla oynarken neden olduğu ev yangınına hemen müdahale edildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla​'da bir çocuk​ çakmakla oynarken bir anda yangın​ çıktı, ev kullanılamaz hale geldi. Fethiye’nin Çamköy Mahallesi’nde bir binanın ikinci katında iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı - 1. Resim

EVDE BÜYÜK HASAR

Alevlerin hızla yayıldığını fark eden anne, çocuğu alarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye​, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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