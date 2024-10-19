Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

19 Ekim 2024 16:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 16:12

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çocuğun çakmakla oynarken neden olduğu ev yangınına hemen müdahale edildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla​'da bir çocuk​ çakmakla oynarken bir anda yangın​ çıktı, ev kullanılamaz hale geldi. Fethiye’nin Çamköy Mahallesi’nde bir binanın ikinci katında iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

EVDE BÜYÜK HASAR

Alevlerin hızla yayıldığını fark eden anne, çocuğu alarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye​, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.