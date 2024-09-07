Çal Mağarası'nda gezi keyfi kabusa döndü! 45 kişi mahsur kaldı

07 Eylül 2024 19:57 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:01

Trabzon'un turistik noktası Çal Mağarası yağış sonrası turistlere korku dolu anlar yaşattı. Mağaranın içinde bulunan şelale yağış sebebiyle su debisini yükseltti turistler kaçacak yer bulamadı. AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları için canla başla mücadele etti. Görüntüler kameralara yansıdı.

Trabzon'un doğal güzelliğiyle ve içindeki deresiyle sık ziyaret edilen turizm noktası Çal Mağarası'nda yağış sebebiyle turistlerin gezisi kabusa döndü. Düzköy'de şiddetli yağış mağaranın su akışının debisini artırdı. 1050 metre yüksekte bulunan mağarada küçük bir sel meydana geldi içerideki 45 kişi dışarı çıkamadı.

Bölgeye ihbar üzerine AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi ekipleri gelerek kurtarma çalışmalarını başlattı. Jandarma mağaranın bulunduğu bölgeyi de koruma altına alarak araçları kaldırdı. Yoğun sağanak altında turistler sorunsuz kurtarıldı.

45 KİŞİ KURTARILDI

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine, Çal Mağarası'nda içeride mahsur kalan 45 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Çelenk, bir sıkıntı kalmadığını dile getirerek, "Hepsini evlerine gönderdik. İtfaiyemizle, AFAD'ımızla, jandarmamızla, belediye ekiplerimizle hep burada cansiparane bir şekilde çalışmayı tamamladık." dedi.

EN SON NOKTAYA KADAR GİDİLDİ

AFAD ekiplerinin, mağara içerisinde son bir yoklama yaptığını anlatan Çelenk, "En son noktaya kadar gittik, bir sıkıntı kalmadı. Çok şükür Rabb'imize, bir sıkıntı olmadan bunu atlatmış olduk. Bu bölgemizde yine yağmur yavaş yavaş başladı, devam ediyor. İnşallah sel olmadan, afet olmadan bu yağmuru da atlatmış oluruz." diye konuştu.