Çaldığı motosikletleri gömüyordu! Dövme detayı ele verdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:44
Bursa'da çaldığı motosikletleri bir metruk binaya gömen hırsız kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan hırsızı kolundaki dövmesi ele verdi.
Bursa'da yaşanan motosikletlerin çalınıp gömüldüğü ihbarını alan polis harekete geçti. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler , hırsızlık yapan şüpheliyi tespit etti. Hırsızın kolunda bulunan dövmesi sayesinde tespit edilen K.E ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
MOTOSİKLETİ GÖMERKEN YAKALANDI
Adeta bir suç makine olan K.E'nin 36 adet suç kayı bulunduğu ortaya çıktı. Harekete geçen polis ekipleri K.E'yi adım adım takip edip çaldığı motosikletleri metruk binada gömdüğü sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı