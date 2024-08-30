Çaldığı motosikletleri gömüyordu! Dövme detayı ele verdi

30 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:44

Güzellik merkezi önünde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını bıçakladı

Güzellik merkezi önünde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını bıçakladı

Bursa'da yaşanan motosikletlerin çalınıp gömüldüğü ihbarını alan polis harekete geçti. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler , hırsızlık yapan şüpheliyi tespit etti. Hırsızın kolunda bulunan dövmesi sayesinde tespit edilen K.E ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

MOTOSİKLETİ GÖMERKEN YAKALANDI

Adeta bir suç makine olan K.E'nin 36 adet suç kayı bulunduğu ortaya çıktı. Harekete geçen polis ekipleri K.E'yi adım adım takip edip çaldığı motosikletleri metruk binada gömdüğü sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.