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 | Selahattin Demirel

Çalık Holding korumaları işçiyi döverek öldürdü! Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltında

stanbul Şişli’de çalıştığı Çalık Holding’den haklarını alamadığı gerekçesiyle Erol Eğrek, holding önünde korumalar tarafından darp edildi. Eğrek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 6 korumanın gözaltına alındığı olayla ilgili Çalık Holding açıklama yaptı. Açıklamada hak arayan işçinin iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

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Çalık Holding korumaları işçiyi döverek öldürdü! Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 21:41

Dün saat 14.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Çalık Holding binası önünde 49 yaşındaki Erol Eğrek, yanında bulundurduğu ruhsatlı silahıyla eski çalışanı olduğu ve işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

3 EL ATEŞ EDİP SİLAHI BAŞINA DAYADI

İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Bunun üzerine korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek'i darp ederek uzaklaştırmaya çalıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Erol Eğrek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaşarak hastanede entübe edildi. Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası olayla ilgili 6 koruma gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Çalık Holding tarafından yapılan açıklamada, "9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir.

Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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