Çalık Holding’de üst düzey atama! Yeni CEO’su Temel Kotil oldu

04 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:56

Çalık Holding’de üst düzey atama yapıldı. Çalık Enerji’nin yeni CEO’su Temel Kotil oldu. Temel Kotil, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Çalık Enerji’nin CEO’luk görevini üstlendi.

ÇALIK ENERJİ'NİN YENİ CEO'SU BELLİ OLDU

Çalık Holding’in enerji sektöründe EPC projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, dağıtım ve perakende alanlarındaki faaliyetlerini yürüten dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji’de üst düzey atama gerçekleşti.

30 yılı aşkın deneyimiyle havacılık ve uzay sanayii sektöründe başarılı işlere imza atan Temel Kotil, 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Çalık Enerji’nin CEO’luk görevini üstlendi.

Faaliyette bulunduğu her coğrafyada insan yaşamına değer katacak projeler üreten Çalık Holding şirketlerinden Çalık Enerji’de üst düzey atama gerçekleşti.

Havacılık ve uzay sanayii sektöründe farklı şirketlerde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Temel Kotil, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldu.

1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet verdi.

New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını bulunuyor.