Çalıntı motosikletle silahlı saldırı hazırlığındaydılar! Esenyurt’ta kıskıvrak yakalandılar

05 Ekim 2024 00:04 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:04

Esenyurt'ta çalıntı motosikletle silahlı saldırı hazırlığındaki 2 şahıs tutuklandı. Şahısların çok sayıda suçtan arama kayıtları olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Esenyurt'ta çalıntı motosiklet ile silahlı saldırı hazırlığındayken polis uygulamasında yakalanan ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şahsın akıbeti belli oldu.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosiklet durdurmuş ve motosikletin Zeytinburnu'nda çalındığı tespit edilmişti.

BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şahısların GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgulamasında Berkay C.U.'nun (23) 2 adet işyerinden hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 1 adet kasten yaralama gibi 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilmişti. Polislerin, aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, şahısların ifadesinde bir işyerini kurşunlamak üzere harekete geçti itiraf etmişti.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.