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Çalıştığı iş yerinin mutfağında ölü bulundu! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:07
Çalıştığı iş yerinin mutfağında ölü bulundu! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da kumar batağına düşen 40 yaşındaki Ömer Y. aşçı olarak çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. Mutfakta kanlar içinde bulunan Ömer Y.'nin cansız bedeni cenaze aracına konulurken arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da meydana gelen olayda  internette kumar oynadığı ve çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı Ömer Y, çalıştığı iş yerinin mutfak bölümünde kanlar içinde bulundu.Çalıştığı iş yerinin mutfağında ölü bulundu! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçı başı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y'yi hareketsiz yatarken bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ömer .Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ömer Y.'nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresine borçlu olduğu ve ödeyemediği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

Çalıştığı iş yerinin mutfağında ölü bulundu! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer Y'nin cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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