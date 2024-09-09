Çalıştığı iş yerinin mutfağında ölü bulundu! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

09 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:07

Antalya'da kumar batağına düşen 40 yaşındaki Ömer Y. aşçı olarak çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. Mutfakta kanlar içinde bulunan Ömer Y.'nin cansız bedeni cenaze aracına konulurken arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da meydana gelen olayda internette kumar oynadığı ve çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı Ömer Y, çalıştığı iş yerinin mutfak bölümünde kanlar içinde bulundu.

Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçı başı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y'yi hareketsiz yatarken bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ömer .Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ömer Y.'nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresine borçlu olduğu ve ödeyemediği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer Y'nin cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.