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Çamaşır makinesi yüklü tır alev alev yandı: Ankara yolu trafiği durdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 May 2024 01:22 - Güncelleme : 19 May 2024 01:25

Dilovası'nda içi çamaşır makinesi yüklü tır bir anda alev aldı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede paniğe yol açan yangın sebebiyle ulaşım durdu.

Kocaeli'nde çıkan tır yangını nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Dilovası ilçesindeki yangın sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara gidiş yönünde yolcular büyük yangın sebebiyle yola devam edemedi.

Otoyolun Diliskele Mahallesi mevkisinde Salih Ç. idaresindeki 14 EM 114 plakalı çamaşır makinesi yüklü tırda, seyir halindeyken yangın çıktı.

Balatalardan başlayan yangın, kısa sürede dorseyi kapladı.

Çamaşır makinesi yüklü tır alev alev yandı: Ankara yolu trafiği durdu - 1. Resim

Sürücüsünün çekiciyi ayırarak önlem aldığı yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Çamaşır makinesi yüklü tır alev alev yandı: Ankara yolu trafiği durdu - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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