Çamaşır makinesini evde çalışır halde bıraktılar! Döndüklerinde şoke oldular

06 Ocak 2025 15:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:01

İstanbul'da çamaşır makinesini çalışır halde bırakıp evden çıkan gençler döndüklerinde şoke oldu. Çalışır halde bırakılan çamaşır makinesi evin kapısının açılmasını engelledi.

İstanbul’un Kağıthane​ ilçesinde dün akşam saatlerinde Kağıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi Alpınar Sokak’ta ilginç bir olay yaşandı. Evde iki arkadaşın çalışır halde bırakıp dışarı çıktıkları çamaşır makinesi​, titreşimle hareket edip kapın yanına gelerek açılmasını engelledi.

İddiaya göre, 6 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan Can Fidan ve Eren Kavak çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Çalışır haldeki çamaşır makinesi titreşimin etkisiyle adeta yürüyerek kapısının arkasına kadar geldi. Marketten evlerine gelen arkadaşlar evlerine giremeyince çareyi durumu itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Olay yerine kapı açmaya gelen ekipler karşılaştıkları durum karşısında şaşkına döndü. İtfaiye ekiplerini gören mahalledekiler ilk başta tedirgin olsalar da durumu öğrenince tıpkı ekipler gibi olayı şaşkınlıkla karşıladı. Herkes kahkahalara boğuldu.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜMÜŞ

Eren Kavak’la birlikte aynı evde yaşayan Can Fidan olay karşısında şaşkın olduklarını dile getirdi. Fidan,''Ev arkadaşım çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Geldiğinde kapıyı açamamış. Kapının arkasında bir şey olduğunu düşünüyor. Ardından anlamış ki çamaşır makinesi yürümüş öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırıyorlar. Sonra mahalle sakinleri de biraz korkmuş. İçeride ceset var sanmışlar. Tabi sonra çamaşır makinesinin öne gelip kapıyı kapattığı anlaşılınca herkes kahkahalar boğuldu. Arkadaşım beni arayıp durumu haber verdi. Ben arkadaşımın anahtarı içerde unuttuğunu sandım ilk başta. Hırsızlık olayı olduğunu da düşünmedim. Sonra olay anlaşılınca tüm herkes çamaşır makinesinin yürümesine çok şaşırdı. Ekipler camdan girince önce makineyi yerine yerleştirip sonra kapıyı açtılar’’ dedi.