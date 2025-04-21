Cami dükkanları müftülüğe hibe mi edildi? Esenyurt Belediyesi'nden açıklama var

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy’un, göreve geldiğinden bu yana 20 dönüm araziyi ve 38 camiyi belediyeden devrettiği yönündeki iddialar tartışma konusu oldu. İddiaların muhatabı olan Aksoy'dan ve Esenyurt Belediyesi'nden açıklama geldi. İşte detaylar…

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum olarak göreve getirilen Can Aksoy hakkında, göreve geldiğinden bugüne kadar 20 dönüm araziyi ve 38 camiyi belediyeden devrettiği yönünde iddialar haber konusu oldu.

"YALAN HABERDE DE ZEKAYA HASRET KALDIK"

Konuyla ilgili Aksoy'dan ve Esenyurt Belediyesi'nden açıklama geldi. Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yalan haberin de en azından zeka ürününe hasret kalır günlerden geçer olduk. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmak üzere, 2013 yılından beri tahsisi beklenen, imar planlarında sağlık tesisi alanı olarak düzenlenmiş arsamızı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza tahsis edilmesine bir katkımız olduysa bizim için mutluluktur. Yine Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığımızın ilçemize sayısız kazandırdığı okullarımıza, yenilerini ekleyebilmek için imar planlarında okul yeri olarak düzenlenen alanların tahsislerini Bakanlığımıza yapabildiysek ne mutlu bize. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığımıza, imarda dini tesis alanı olarak ayrılan, vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin katkıları ile yapılan camilerimizin, ilgili kanunlarda hükmedildiği üzere tahsisinin yapılmasına katkımız olduysa bizim için gururdur. Bugün olduğu gibi yarın da Esenyurt’umuzun kalkınmasına katkı verecek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarını hızlandırabilmek için Esenyurt Belediyesi olarak, tüm çalışma arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

https://twitter.com/Can_Aksoy_/status/1914326957539418502

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialar üzerine Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"05.09.2024 tarihinde yapılan “Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması İhalesi”ne dair bazı basın yayın organlarındaki yanlış bilgi aktarımı sebebiyle doğru bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

Bahse konu ihale; 05.09.2024 tarihinde yapılmış olup, Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde, Ahmet Özer döneminde 13.09.2024 tarihinde onaylanmış ve ihale kararı ilgiliye tebliğ edilmiştir.

Akabinde, yine Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde Ahmet Özer'in görevli olduğu dönemde 24.10.2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Bahse konu ihale ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı tahkikat sonucunda gelen evraklar neticesinde ilgili ihaleye fesat karıştırıldığı hususu Belediyemize resmi olarak bildirilmiştir. Bunun üzerine gerekli yasal adımlar derhal Belediyemizce atılmış ve ihale tek taraflı olarak feshedilmiş, yüklenici şirketin kesin teminatı irad kaydedilmiştir.



Kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme çabalarına karşı kurumumuzca doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuş olup; bilinçli bir şekilde bu yalan haberleri yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."