Cami hırsızı kamerada! Namaz kılanı görünce cami görevlisi rolü yaptı

04 Eylül 2024 12:27 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Sanayi Camiinin imam odasına giren bir hırsız toplanan yardım paralarını çaldıktan sonra camiye gelen ve çıkıştaki bölmede namaz kılan bir vatandaşı görünce cami görevlisi rolüne büründü. Vatandaş için kapıyı açarak içerde namaz kılmasını sağlayan hırsız, namaz bitene kadar da cami içinde oturarak ona eşlik etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Öğle namazının ardından camiden ayrılan ve yaklaşık 2 saat sonra camiye geri dönen cami imamı A.B., imam odasının kapısının açık olduğunu, masanın üzerindeki eşyaların yerlerinin değiştiğini gördü.

Daha sonra üst üste konulmuş sehpaları fark edince güvenlik kamerasını açan cami imamı, hırsızlık olayını gördü ve hemen polisi aradı. Camiye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi cami kapısında ve imam odasında parmak izi çalışması yaptı.

Caminin güvenlik kameraları görüntülerinde hırsızın, camiye girişinden çıkışına kadarki tüm detaylar yer aldı.