Camide baygın bulunan vatandaştan acı haber

Sivas’ta camide baygın bulunan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Sivas’ta vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın olarak bulunan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAYGIN BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmında meydana geldi. Öğle saatlerinde caminin şadırvanına giren 53 yaşındaki M.D. baygın bulundu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri M.D.’nın bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.